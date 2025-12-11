※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。



ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんをいじめだと敵視するようになる。白山さんは2人の仲を取り持とうとするが、うまくいかない。さらに不機嫌な黒沢さんに「最近怒ってること多いよね？」と声をかけると、「白山さんには関係ない」と返される。



白山さんがキレると、黒沢さんは焦って謝罪。白山さんは納得いかないながらも、「今後はきっと大丈夫」と自分に言い聞かせるのだった。



ど、どういうこと!?今まで話しかけても避けられていたのに、突然、黒沢さんの味方をするような発言。黒沢さんのフォローをしながら仕事をこなしてきた白山さんだけに、言い返したいところだと思いますが…。(スズ)