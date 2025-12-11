青森県東方沖を震源とする８日の地震で震度６強を観測した青森県八戸市で、高さ約７０メートルの鉄塔が損傷しているのが見つかり、市は１１日、半径５０メートルの４８世帯に避難指示を出した。

より規模の大きな「後発地震」が起きた場合、倒壊の恐れがあるとしている。修復には３週間程度かかる見通しで、住民が避難先での年越しを余儀なくされる可能性もある。

鉄塔は１９７０年、住宅地に近い「ＮＴＴ青森八戸ビル」の屋上に設置された。今年９月の定期点検で異常は確認されておらず、ＮＴＴ東日本は８日の地震で損傷したとみている。

ＮＴＴ東によると、地震を受けて９日と１０日、目視やドローンによる点検を実施。その結果、鉄塔の柱４本のうち１本で溶接部が破断しているのが判明した。柱を支えるボルトも、約１０００か所のうち１９か所で抜け落ちていた。

市は１１日午前０時に避難指示を出し、近くの公民館に避難所を開設した。ＮＴＴ東も避難先として近隣のホテルを用意した。国土交通省は、ビルに近い国道４５号で約１キロの区間を通行止めとした。

修復は高所での作業となるため、足場を組むのに２週間ほどを要する。破断部分の溶接や補強などで、さらに１週間かかるという。ＮＴＴ東の石田信吾・ネットワーク事業推進本部長は１１日に臨時の記者会見を開き、「直ちに倒壊する可能性は低い」と繰り返した。

近くに住む女性（５０）は避難指示を知り、母親（７５）と公民館に避難した。「避難指示が解除されるまで外食が続くのは疲れる。早く家に戻りたい」と話していた。