6人組ロックバンド「UVERworld」が11日、都内でドキュメンタリー映画「UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY」の公開前夜祭に出席した。

6月に行われた、6年ぶりの東京ドーム公演を中心に、オーストラリア・シドニーで新たに撮影された映像を通してバンドの現在地を描く。

結成25周年とデビュー20周年を記念して製作した。克哉は「メモリアルな年で、僕達にとっても記録に残るし、応援して下さってる人たちにとっても記録に残して見返せるのは素晴らしいことだなと思います」と心境。信人は「僕らはなんかもう、あくまでも普通に活動していた。完成して、場面場面を切り取って合体したらこんな感動する物になるんだと思いました。チームが凄いなと思いました」と完成した作品の感想を語った。一方でTAKUYA∞は「映画館で見たくて、僕まだ全部見てないんですよ。ツアー中にどこかで、劇場で見たい」と打ち明けた。

今年も残り1カ月。克哉は「今が一番楽しいと思えるくらい凄い良い年になった」と振り返った。TAKUYA∞は「もっともっとファンの人に誇りに思ってもらえるように、もっとたくさんの人に愛されている姿を見せたい。自分たちの一番得意なスイングで万振りして、本塁打を打って皆を喜ばせたい。それが来年だったらうれしい」と思いを語った。