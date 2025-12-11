【UEFAチャンピオンズリーグ】カラバフ 2−4 アヤックス（日本時間12月11日／トフィク・バフラモフ・スタジアム）

【映像】「中途半端な対応」でシュートを許した瞬間

アヤックスに所属する日本代表DFの板倉滉が失点に絡んだ。ロングボールの処理に対して、ファンからはさまざまな声が上がっている。

アヤックスは日本時間12月11日、UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節でカラバフと対戦。板倉はアンカーとしてスタメン出場した。

ゴールレスで迎えた10分、最終ラインを高く設定してプレスを仕掛けたアヤックスだったが、その裏にロングボールが蹴り込まれる。最終ラインに残っていた板倉がFWカミロ・デュランとスプリント勝負となるも、GKヴィテツラフ・ヤロシュの飛び出しが目に入り中途半端な対応に。最後はデュランにループシュートを沈められた。

失点直後の板倉は頭を抱えて落胆。現地実況も「シンプルなロングボールでしたが、コミュニケーションのミスが出てしまった」と指摘している。

するとSNSのファンたちは「中途半端な対応になっちゃったな」「板倉何してんの？迷ったんか？」「もう少しなんとかできただろ」「どういう判断？理解できないんだが」と板倉の対応に厳しい声が上がる。一方で「これは板倉のせいじゃないだろ」「板倉個人というよりも守備陣全体の問題じゃね？」「GKも飛び出すなら声かけな」「コミュニケーションできてないんか？」と板倉を擁護する声も見られた。

また「これはすぐにでも冨安に来てもらわな」「後半から冨安インで」「冨安が必要なのもわかる」「トミーはアヤックス入り確実だな」など、アヤックス入りが噂されている現在無所属の冨安健洋を求める声も見られた。

なお板倉は1ー2のビハインドで迎えた65分にMFユーリ・レヒールとの交代でベンチへ。チームはそこから3得点をあげて、逆転勝利を飾っている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）