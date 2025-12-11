韓国の国民的トロット（演歌）歌手として人気を集めていたキム・ホジュン（３４）が、飲酒事故隠蔽（いんぺい）の罪で服務する中、刑務所の収容者で構成されている合唱団の一員として、ステージに立つことが明らかになったと１１日、現地メディアのスポーツ京郷が報じた。

キム・ホジュンは昨年５月、飲酒運転でタクシーに衝突事故を起こすも現場から逃走。警察からの複数回の出頭要請に応じなかった上、マネジャーに替え玉出頭をさせて世間から猛バッシングを浴びた。その後、２年６カ月の懲役刑が下され一度は上告したが、これを取り下げ刑務所へ収監された。

記事によるとキム・ホジュンはこの日、ソウルの世宗（セジョン）文化会館大劇場で行われる「第４２回 セジン音楽界『回復と和解のハーモニー』」で、自身が収監されている所望刑務所の合唱団として、ステージに立つという。

該当の音楽会は、矯正宣教団体である「セジン会」が主催する慈善音楽会で、受刑者や出所者の家族支援、矯正教化事業の支援を目的としている。

合唱団は、刑務所内の各種記念礼拝やイベントに参加し、指揮者は刑務官が務めているという。