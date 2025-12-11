人気グラドル、深夜の“18禁コーナー”に入るカップルの行動にブチギレ「めっちゃ腹立つ。許せない」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

12月10日（水）に放送された同番組では、グラビアアイドルとして活躍する風吹ケイがイラっとする出来事を明かした。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回は、森から共感を得て鍋の具材をゲットする「共感鍋忘年会」を実施。喜怒哀楽のエピソードの中からテーマを決め、共感を狙うトークを繰り広げた。

風吹が選んだテーマは「怒」。豪華食材・カニを狙って、森から共感される渾身のエピソードを披露した。

【映像】風吹ケイ、深夜の“18禁コーナー”に入るカップルへの本音「羨ましい」

「深夜とか夜遅い時間帯に『ドン・キホーテ』に行ったら、すっごくイチャイチャしてるカップルが18禁コーナーに入ったりするじゃないですか。あれ見てめっちゃ腹立つんですけど、共感してもらえます？」と語った風吹。

これに森が苦笑いを浮かべると、風吹は「意味がわからないぐらい、どこから出るかわからない力がみなぎってくる感じ。経験できなかったものを全てやっているお前らって思う」と熱弁を繰り広げた。

しかし、森が挙げた札は「う〜ん」で共感を得られず。「18禁コーナーに入りたいってこと？カップルで羨ましいってこと？」と森から尋ねると、風吹は「羨ましいと思った。お仕事的にそんなこと絶対できないじゃないですか。『ドン・キホーテ』に1人で行くことすらままならないのに、何も気にせず、好きな人と行って『こうしよう』って言うのって、めっちゃ腹立ちません？許せない」と怒りをにじませた。

一方、春とヒコーキ・土岡哲朗は共感できるようで、「男性だとあるのが…」と切り出す。「1人で使う物を買いに18禁の暖簾をくぐって選んでいるときに、カップルが入ってきて2人で使うものをキャッキャして選んでいると『お前たちが入っていい場所じゃねぇ』って思う」と不満を爆発させ、相方のぐんぴぃも「大共感」と大きくうなずいていた。