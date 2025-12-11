大阪・関西万博で展示された県ゆかりの品が12月11日から新潟ふるさと村で公開されています。2500万人以上が来場した万博。その熱気を伝える展示品とは。



ことしの流行語大賞にも選ばれたミャクミャク。2500万人以上が来場した大阪・関西万博の会場の一角に県ゆかりの品がひっそりと展示されていました。



（リポート）

「こちらの静けさの森というブースには県にまつわる展示物があります。それがこちら新潟県の石・ヒスイです」





糸魚川市の特産で、県の石でもあるヒスイの原石です。〈訪れた人〉「これがヒスイになるんと驚きでした」見る人を驚かせたヒスイの原石。12月11日から県内で飾られることになりました。新潟ふるさと村で展示されたのは縦70センチ、横1メートル、厚み12センチの大きな原石です。万博会場では天皇陛下をはじめ国の内外の要人らが利用した迎賓館の庭に飾られていました。〈訪れた人〉「新潟県が誇るヒスイがそういったところに展示されてみなさんの目に触れたというのはすごく県民としても 誇らしい気持ちですね」宝石の一種であるヒスイそのお値段は…（リポート）「きょうから展示が始まったヒスイの原石。なんと約200万円の価値があるということです」訪れた人たちは手で触れたり虫眼鏡で観察したりとヒスイに親しんでいました。〈訪れた人〉「あんなに大きいものからきれいな緑色のヒスイがでるんだなとびっくりしました」「糸魚川いったことがなくて初めて触れられていい体験になりました」県はこのヒスイの原石を今年度中に所有者から買い取る予定です。〈県観光文化スポーツ部 高木剛さん〉「ヒスイを通じて本県の多様な魅力をみてもらいたい再認識してもらいたいと思います」鮮やかなヒスイが新潟の魅力と万博の熱気を伝えます。