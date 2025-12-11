「じゃらん人気温泉地ランキング2026」が発表されました。



「おすすめしたい穴場温泉地ランキング」など3部門で、秋田県仙北市の乳頭温泉郷が1位になりました。



今回で20回目の実施となった「じゃらん人気温泉地ランキング」。



今回は、旅行サイト「じゃらんnet」の会員1万2,595人を対象に、9月にインターネット上でアンケートを実施しました。





全国334の温泉地が対象で、県内は、秋田八幡平温泉郷、男鹿温泉郷、小安峡温泉・秋の宮温泉、乳頭温泉郷、湯瀬温泉・大湯温泉の5つが対象になっています。これまでに訪問したことがある温泉地に対して、「もう一度行ってみたい」という回答から算出した「温泉地リピート意向率ランキング」では、乳頭温泉がリピート意向率48％で、去年に続いてトップになりました。2位には44.2％の草津温泉（群馬）、3位は40.6％の黒川温泉（熊本）がランクインしています。最近1年間に行ったことがある温泉地のうち「満足した」温泉地の「全国温泉地満足度ランキング」でも、乳頭温泉郷は1位になりました。満足度97.8％で、去年の9位からジャンプアップしての1位です。2位は96.0％で、ウトロ温泉（北海道）と奥飛騨温泉郷（岐阜）が同率で並んでいます。乳頭温泉郷は、「おすすめしたい穴場温泉地ランキング」でも1位に輝きました。これまでに行ったことがある温泉地に対して、「おすすめしたい穴場温泉地」の推奨率で算出されるもので、2023年の調査開始から乳頭温泉郷は4年連続のトップです。理由は「自然に囲まれて秘境感がある」が最も多く、「泉質がよい」、「静かな環境でゆっくり過ごせるから」と続いています。ランキングでは、2位がぬかびら温泉（北海道）、3位が下風呂・薬研温泉（青森）となっています。