BE:FIRST 最新曲「街灯」のダンスプラクティス映像公開！「多幸感がすごい！」と話題のダンスパフォーマンスを定点撮影

BE:FIRSTが、新曲「街灯」のダンスプラクティス映像を公開した。

■BE:FIRSTのチームワークの良さが存分に表れた映像

12月8日にデジタルリリースされた「街灯」は、ファミリーマートのクリスマスキャンペーンのタイアップ曲で、寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソング。BE:FIRSTが出演するCMもオンエア中だ。

今回公開されたダンスプラクティス映像では、「多幸感がすごい！」と話題の「街灯」のダンスパフォーマンスを定点で楽しむことができる。BE:FIRSTのチームワークの良さが存分に表れているダンスプラクティス映像は必見だ。

その他、「街灯」はワンカットで撮影されたMVやダンスパフォーマンス映像も公開中。こちらもあわせてぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

