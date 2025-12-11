2025年12月2日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、新春限定の和風デザインの詰め合わせなど、年末年始のご挨拶や帰省の手土産におすすめの商品が期間・数量限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

おせち料理を詰めるお重のような二段に重なる箱に、『チョコレートウエハース』や『ピスタチオクランチチョコレート』、『クッキーズ』など、人気商品を詰め合わせた『ロイズスイーツおせち』。お正月の華やかな雰囲気に合うよう、和風デザインで水引をあしらった掛け紙がかけられています。家族団らんのテーブルを華やかに彩ります。

【商品詳細】

ロイズスイーツおせち

内容量：12種／計51個

価格：5,400円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズ チョコレートワールド 迎春プチセット』は、お正月にぴったりの、獅子舞をかたどった限定の『ロイズポップチョコ（獅子舞）』と、幸せのモチーフをあしらった『ロイズラッキーモチーフチョコ』の詰め合わせ。年末年始のちょっとしたプレゼントやお土産にもおすすめのセットです。

【商品詳細】

ロイズ チョコレートワールド 迎春プチセット

内容量：2種／計10個

価格：837円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズ』の人気商品、『ナッティバーチョコレート』や『チョコレートウエハース』などを、華やかな和風デザインのパッケージに詰め合わせた『ロイズバラエティパック（迎春）』は、少人数で気軽に楽しめるサイズで、ちょっとした手土産にもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズバラエティパック（迎春）

内容量：9種／計27個

価格：1,566円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『チョコレートセレクション（迎春）』は、気軽に楽しめるサイズの『ポップコーンチョコレート』など、『ロイズ』の人気商品をバラエティ豊かに集めた詰め合わせ。年末年始のご挨拶や贈り物にもおすすめの、華やかな限定デザインの包装紙で包まれています。

【商品詳細】

チョコレートセレクション（迎春）

内容量：11種／計31個

価格：3,348円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズコレクション（迎春）』は、高級感のあるボックスに、定番の『ピュアチョコレート』から『チョコレートウエハース』まで、個性豊かなおいしさを詰め合わせた『ロイズコレクション（ブルー）』を、年末年始のご挨拶にもおすすめの華やかな限定デザインの包装紙で包んでいます。

【商品詳細】

ロイズコレクション（迎春）

内容量：10種／計78個

価格：5,400円

詳細情報

ロイズ 迎春スイーツ

【ロイズ通信販売】

上記商品注文期間：2025年12月2日～2026年1月5日

（お届け希望日：2025年12月5日～2026年1月9日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2025年12月2日～

取り扱い店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

獅子舞や幸運モチーフのチョコレートなど、お正月にぴったりのスイーツが盛りだくさん！

大切な人と過ごす新年、おせちやお雑煮だけでなく、美味しいスイーツを片手に楽しむのもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】迎春スイーツを12月2日より販売。“スイーツで楽しむおせち”や獅子舞のチョコレートも登場。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。