日本がユネスコの無形文化遺産として申請していた『村上祭の屋台行事』など6件が追加登録されることが決まりました。



村上市の『村上祭の屋台行事』は、ユネスコの無形文化遺産の代表一覧表に記載されている「山・鉾・屋台行事」に追加登録されることが決まりました。『村上祭の屋台行事』は、村上市の中心市街地を『おしゃぎり』と呼ばれる19台の屋台が練り歩く江戸時代から続く行事で、2018年には国の重要無形民俗文化財に指定されています。



花角知事は、「今後も地域でこの行事が継承されていくよう、村上市と連携しながら情報発信等を通じて地域の取組を支援したい」とコメントしています。