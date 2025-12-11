『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』がネット流行語5位に「私たちにとってはナンバーワン！」
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、5位に『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』がランクインした。
【画像】「ネット流行語100」2025年ランキング100一覧
第5位には、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品として放送された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が選ばれた。本作は、歴代スーパー戦隊シリーズのレッドが登場する豪華キャスト構成や、”史上初の女性ブラック”といった斬新な設定などでも話題を呼んだ。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■受賞コメント
松浦大悟氏（東映株式会社）、原島果歩氏（東映株式会社）、芝高啓介氏（株式会社テレビ朝日）、矢田晃一氏（株式会社 東映エージエンシー）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が「ネット流行語大賞2025」第5位に選ばれたとのこと、大変光栄に思います。インターネットを通していつも応援の声をくださっている皆様、本当にありがとうございます！ナンバーワン戦隊なのにナンバーワンを獲れなくて残念？いえいえそんなことありません！今年、スーパー戦隊シリーズは50周年という節目を迎え、その歴史にひとまずの区切りをつけます。『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まり、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に繋がれてきたバトン。こう考えると「5」という数字は、スーパー戦隊にとって最も運命的な数字と言えるのです！（？）だからこの「5位」という順位は、私たちにとってはナンバーワン！引き続き、この50年を走り抜けるスーパー戦隊シリーズ、そして日曜午前9時30分からテレビ朝日系にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』への熱いご声援を、引き続き何卒よろしくお願いいたします！
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角
