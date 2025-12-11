海上自衛隊の隊歌「海をゆく」を斉唱する横須賀教育隊の修業生＝８月２６日、横須賀市御幸浜

自衛官の俸給（基本給）や初任給の引き上げを盛り込んだ防衛省職員給与法改正案が１１日、衆院で可決された。立憲民主党など野党からも賛成を得ており参院での可決・成立は確実な情勢だ。全世代の自衛官の給与が過去最多となる。

小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）は同日の衆院安全保障委員会で「危険を顧みず働く自衛隊はやせ我慢の歴史続きだった」と説明。「給与面での改善も大事だし、隊員やその家族にもっと温かい目が注がれるような社会にしていきたい」と述べた。

給与改善は定員割れが続く自衛官の採用確保とベテラン隊員の離職を防ぐことが狙い。２０２４年度が募集約１万５千人に対し９７２４人にとどまったことなどから「（２５年度は）給与改善をテコに１万人以上は確保したい」（小泉防衛相）としている。政府側の答弁や試算によると、改正により２０代の若手隊員で現行年収約４１０万円が約４４０万円、３０代半ばの中堅隊員で約５８０万円が約６００万円へと改善される。

同委の審議で立民の池田真紀氏は「隊員が男女を問わず育児休暇を取得しやすくなる職場環境の整備を」と要請。防衛相は「現場視察でさまざまな願いは聞いている。家族と過ごす時間の確保にも努める」などと答弁した。