バルセロナ五輪バドミントン女子日本代表でスポーツキャスター、タレントの陣内貴美子の意外な交友関係に驚きの声があがっている。

陣内は12月8日、自身のInstagramを更新。

《24年前の今日、披露宴を行った日》と題し、こう続けた。

《ウチは、記念日とかに特別なことをやる夫婦ではなく… 今日も特に予定を立てるわけでもなく… そんな一日の始まりだった昼前…『近くに来てるからヒマならお昼でも食べましょう』と何気なく誘ってくれた＠yoshinobu24_official夫婦》などとつづり、元読売ジャイアンツ監督の高橋由伸氏とその妻で元日本テレビアナウンサーの小野寺麻衣さん、元プロ野球選手の夫・金石昭人氏との4人のショットを公開した。

陣内は《ちなみに、今日がそんな記念日だったとは2人とも知りません ありがとね お2人さん》と謝意もつづっていた。

また、《#マイマイとは3日連続あったなぁ》とハッシュタグを付けており、陣内と麻衣さんはかなり親しい間柄のようだ。

Instagramのコメント欄には陣内夫妻の記念日を祝う声が相次いだが、他にも

《わ！由伸くんだー》

《由伸がいる》

と陣内のInstagramに高橋氏が登場したことに驚きが広がっている。

スポーツ紙記者が言う。

「麻衣さんのことを“マイマイ”と呼ぶくらいですから、親交が深いのでしょうね。今年4月、清原和博さんの元妻でモデルの亜紀さんのサプライズ誕生日パーティーに、陣内さんと麻衣さんが出席したことを亜紀さんが自身のInstagramにアップしていました。このパーティーは長男の清原正吾さんが企画したものだったようですから、亜紀さんと陣内さんと麻衣さんの3人もかなり親しい間柄だと思われます。

また、2023年10月にはバイオリニストの高嶋ちさ子さんのリサイタルに亜紀さんが出演したときに、陣内さんと麻衣さんは2人でリサイタルに出かけ、亜紀さんも加わったスリーショットを陣内さんがInstagramにアップしたこともありました」

今後も陣内のInstagramに誰が登場するか、注目だ。