ほぼウェアラブルなロボット。

どんなに強靭な肉体を持つアスリートでも、身体を酷使すれば疲れます。さらにムリがたたれば、どこかを痛めてダメージを追ってしまいかねません。

今の時代は、その予防ができるテクノロジーが充実しています。私たちでも手が届くのが強化外骨格（エグゾスケルトン）がそれ。人間をロボットのようにするお助けデバイスです。

アシストで膝を守る

IRMOの「IRMO M1」は世界初、視覚情報からアシスト具合を調節する脚用エグゾスケルトンです。

カメラとレーザーセンサー「LADAR」を搭載し、リアルタイムで2.5m前方の地形を分析。それに応じた補助を調節して、膝への負担を60%まで軽減することが可能です。

疲労が45％軽減

装着はたったの20秒で済むお手軽さ。関節部分には1000Wのモーターがあり、脚の動きを145度の開閉角度でサポート。膝回りの疲労が45％軽減されます。ジョギングもサイクリングもハイキングも、さらにはIP67防水でサーフィンに使ってもOKです。

スマホでモードや情報を一括管理

スマホ用アプリからコントロールができ、エコ、ターボ、トレーニング、激しい動きが少ない状態で使うレストの4モードから適したアシストを受けられます。

歩行時の秒速や歩数や電池残量、活動履歴などもアプリでチェックができます。自身の健康管理にも繋がりますね。

適切なアシストで負担減

膝への圧が約22.6kgも軽減されるので、重い荷運びにも筋トレにも使えます。元気な人はもちろん、怪我や年齢のせいで足腰が弱く、運動を諦めた人もこれ着けていろいろチャレンジしてほしいと思います。

兵士や月面サンプル回収にも強化外骨格

エグゾスケルトンはアウトドアのお供に最適ですが、米軍が兵士の負担を軽減させるために研究していたり、中国の月面サンプル回収班が装着していたり、全身をサポートするゴツい産業用など、さまざまなタイプがあります。

我々フツーの人たちには、「IRMO M1」くらい軽いので良いですね。

クラファンで出資できる

「IRMO M1」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: YouTube, IRMO, KICKSTARTER via NEW ATLAS