「なんか野暮ったい」を回避！【studio CLIP】40・50代が真似したい「冬のニットコーデ」

「なんか野暮ったい」「地味に見える」冬のニットコーデをおしゃれにブラッシュアップしたいミドル世代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんを真似するといいかも。フェミニンなドット柄スカートを合わせたコーデや、着映え力抜群のブルーカーデを主役にしたコーデなど。冬のおしゃれがますます楽しくなりそうなニットコーデが登場します。

ドット柄スカートで黒ニットが上品に華やぐ

シンプルな黒のVネックセーターは、スタッフさんのようにオーバーサイズシルエットのものを選ぶことでこなれた印象に。上品に華やぐドット柄のスカートを合わせれば、地味見えしがちな黒ニットコーデもおしゃれにブラッシュアップできそう。白トップスを差し色にプラスするのもマネしたいポイントです。

主役級に映えるカーディガンで即垢抜け

鮮やかなブルーが主役級に映えるカーディガン。ボーダー柄のトップスやアイボリーカラーのパンツを合わせて、爽やかな華やかさを加味すれば、野暮ったさを回避できそう。小物は黒で統一してキリッと引き締めることで、全体のバランスが整ったコーデに仕上がりそうです。

ミドル世代に似合う最旬トラッドスタイル

ベーシックなグレーのハイネックセーターに、チェック柄がトラッドなムードを醸し出すスカートを合わせることで、今っぽく垢抜けた印象に。明るい色は苦手だけれど、地味見えを回避したい。そんなミドル世代にぴったりのコーデです。

スタイリッシュに決まるニットベストコーデ

ノルディック柄が目を引くニットベストは、一点投入するだけで野暮ったさを回避できそう。ほっこり可愛いニットベストを、グレーカラーのパンツでスタイリッシュに決めて洗練された印象に。シアー素材のトップスを合わせて、抜け感をプラスするのもマネしたいポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i