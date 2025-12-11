今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とあるイタズラ猫ちゃんによる犯行の一部始終。キッチンらしき場所の引き出しを驚きの方法で開けて見せたそうです。投稿はXにて、422.8万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

犯行現場を見てしまった…

今回、Xに投稿したのは「ハムネキ1γ＋1/19 12/23 予定」さん。登場したのは、猫のキューブ教官。11歳の男の子です。

投稿によると、飼い主さんはキューブ教官が引き出しを開ける瞬間を偶然目撃。証拠映像の撮影にも成功したそうです。その手口を紹介します。

引き出しの取っ手に前足を乗せたキューブ教官。そして、そのまま引き出しによじ登り…取っ手を持ったまま、後ろに体重をシフト。結果、キレイに引き出しが開いたようです。その動きはかなり手慣れていた模様。

もしかしたら、これが初犯ではないのかもしれません。きっと今日も、飼い主さんの目を盗んで引き出しを物色しているのかも…。

見事な犯行に爆笑するX民が相次ぐ

手慣れた動きで引き出しをオープンしたキューブ教官。その様子を見たXユーザーたちからは、「最後の足開ききってんのかわゆ」「2枚目のお写真でちびるくらい爆笑してしまいました」「お見事です」「頭いいなぁ」「犯ニャンは「開けただけニャ」と言ってそうですね」などの声が多く寄せられていました。

どうやら、キューブ教官、多くの方に笑いと癒しを届けてくれたようですね。今後のキューブ教官の犯行にも期待大です。

