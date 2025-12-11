朝食にしたーーーいッ♡【コストコ】の「新作パン」に注目

調理の手間なくサッと食べられる、朝食にうってつけの【コストコ】の「新作パン」をチェック！ 種類豊富にラインナップされていて、気分に合わせて選んだり、食べ比べを楽しんだりするのもおすすめです。今回は大容量でシェアもしやすい、イチオシの新作パンを紹介します。

甘いものでリフレッシュしたい時に「ミニカスタードクリームクロワッサン 12P」

12個入りの大容量で、シェアやストックにも向いています。カスタードクリーム入りの贅沢感のある仕上がりが、優雅な朝食を楽しませてくれそう。クリームの柔らかな口当たりと、まろやかな風味が堪能できるかも。甘いものでリフレッシュしたい朝食にいかが？

ワンプレート朝食も楽しめそうな「明太バゲット 2本」

甘いものが苦手な人におすすめしたいパンがこちら。2本分のバゲットが縦にカットされており、明太子フィリングやパセリがのっていて、爽やかなスパイス感も味わえそう。お腹の空き具合に合わせてカットでき、シェアするのにもぴったり。野菜を添えてワンプレート朝食を楽しむのも良さそうです。

