【写真：バス停にいつもいると思っていた『仲のいい黒猫』→思いもよらない『衝撃の事実』】

いつもバス停で会っていた黒猫さん

Xアカウント「ねこズとにぼし (@nekonekkop)」は、トルコ在住の投稿者さんが愛猫や地域猫の素敵な日常を切り取り紹介しています。

投稿者さんは、毎日のように使っているバス停で、ある出会いを楽しみにしていたといいます。それは……

地域猫の黒猫さん♡人懐こいようで、投稿者さんの膝の上にも乗ってくる愛嬌たっぷりな地域猫さんなのだそう。

そんな黒猫さんは、いつも投稿者さんをロックオンして近づいてきてくれるので、投稿者さんもバスを待つ間、心の癒しとなっていたのだとか！

ある日、衝撃の事実が判明！

黒猫さんとの出会いを楽しみにしていた投稿者さんに、ある衝撃的な出来事が起きたのは先日のこと。その日もいつも通り、バス停へと向かうと……

……あら？幻覚でしょうか。いつもの黒猫さんが２匹いるように見えるではありませんか！

そう、実はこのバス停に来ていた黒猫さんは1匹ではなく、なんと２匹だったのです！

どうやら２匹は交替でバス停に来ていたそうで、この日は偶然、２匹でバス停にいたところに投稿者さんが出くわした形だったと思われます。

まさかの展開がSNSでも話題に

衝撃的な真実に驚いていた投稿者さんを見つけたのか、黒猫さんたちはいつものように投稿者さんに近寄ってきてくれたとか！人懐こいところもそっくり♡

今後は2匹そろって投稿者さんの元に駆け寄ってきてくれる日もあるかもしれませんね！

可愛すぎる衝撃展開は、Xに投稿されると190万回以上表示されるほど話題に。リプライ欄には「2倍嬉しいですね！」「シフト制なの面白い」「丁度交代の時間ですかねw」「かわいいお見送り」「羨ましい！」といった声が寄せられ、大きな反響を呼びました！

Xアカウント「ねこズとにぼし」さまでは、トルコの地域猫さんたちが、のんびり気ままに過ごしている様子が投稿されています。

トルコの現状や、その中で過ごす猫さんたちの様子なども詳しく投稿されているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

黒猫さん、投稿者さん、このたびはご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ねこズとにぼし (@nekonekkop)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。