モデル・アイドルの水瀬陽菜乃が、9日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】手で隠そうにも溢れちゃう！水瀬陽菜乃、とにかくド迫力

同誌初登場となった今年9月22日発売号でのグラビアが大反響。今回も思いきり攻めた姿を見せつけている。バスタブの縁にまたがったカットでは、両手で隠そうにもあふれる“衝撃BODY”を発揮している。



水瀬は都内の名門女子校を経て、明治大学商学部卒業という経歴の持ち主。大学在学中からモデル活動を始め、アイドルとしても活動。数々の雑誌やファッションショーへの出演経験も持つ。



自身のインスタグラムでは「普段はあまり見せない“上品な大人の色気”を表現しております。光や空気感までも丁寧に写し込んでくださり、普段の自分とは違う雰囲気が見れます」とアピールした。



同号は「ミスFLASH2026」グランプリに輝いた板野優花、佐々木明音、美波那緒の3人が表紙を飾った。そのほか、木村夢叶、日比谷萌甘、葵成美、南みゆかなどが誌面を飾っている。



（よろず～ニュース編集部）