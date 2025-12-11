

TAKUYA∞、真太郎、彰

ロックバンドのUVERworldが11日、都内で開催された映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』前夜祭！公開記念舞台挨拶に登壇。イベントでは、舞台挨拶への心境から、オーストラリア撮影での思い出について語った。

【写真】UVERworld、映画公開記念舞台挨拶ソロカット

本作は、彼らの25年の歩みと“諦めない”“信じぬく”という信念、そして未来への決意を刻む作品であり、「UVERworld、結成25周年・デビュー20周年の節目に“啓示”を刻む」というキャッチフレーズを体現している。

映画は、6年ぶりに開催された東京ドーム公演「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」のライブ映像を軸とし、オーストラリアでの新撮映像を交えながら、音楽に誠実に向き合い続ける彼らの“すべて”を映し出している。

舞台挨拶には、メンバー全員（TAKUYA∞／彰／克哉／信人／真太郎／誠果）が登壇。イベントは全国各地の劇場へライブビューイング（同時中継）も実施された。

TAKUYA∞は、映画館という普段と違う雰囲気での舞台挨拶について「得意かどうかで言うとやっぱちょっと不得意かもしれない」と正直な心境を明かしつつも、「ライブ以外の場所でこうやって皆さんに会えるのは嬉しい」とファンに感謝を伝えた。

映画を観て改めて発見したことについて尋ねられた彰は「メンバーみんな、よく喋るな」と回答し笑いを誘った。

映画の制作について信人は、「僕らはあくまでも普通に活動してまして」と語り、スタッフがその様子を捉えてくれたと説明。「完成してその（場面を）切り取って合体したらこんな感動するもんなんだっていう風に思いました。すげえなチームが」と、作品の仕上がりに感銘を受けたことを明かした。

オーストラリアでの撮影について真太郎は、メンバーが「修学旅行みたいな気分で臨んだ」と振り返る。しかし、その和気あいあいとした様子は、「修学旅行すぎてだいぶカットされてた」「地元ニューストークすぎて編集された人も困ったんじゃないかなと思います」と裏話を披露した。