信州まつもと空港で定期便を運航するFDA＝フジドリームエアラインズの機体を使った沖縄・那覇空港と結ぶプログラムチャーター便。この冬、初めて就航し11日、沖縄からの観光客を出迎えました。



午前10時半前。那覇空港を午前8時15分に出発した機体が信州まつもと空港に到着しました。



Q.長野県の風は？

沖縄からの観光客

「冷たい。沖縄では半袖だったので。寒くてびっくりですけど、でもうれしい」





到着ロビーでは県の職員などが沖縄から訪れたおよそ40人を出迎え、地元産のリンゴなどをプレゼントしました。信州まつもと空港と那覇空港間で10日から12月25日まで継続的に目的地を結ぶ「プログラムチャーター便」。今回初めて、運行されています。那覇空港から松本へは通常、羽田空港を経由すると6時間以上かかりますが、直行便では2時間15分。半分以下の時間で移動できます。Q.見たいところは？沖縄からの観光客「松本城です。まだ行ったことがないので楽しみにしている。ワインが飲める列車の旅と出ていたのでそれが楽しみ」県によりますと、25日までに12便の運航を予定していて、延べおよそ800人が利用する予定です。予約も順調で特に松本から那覇に向かう便はほぼ満席だということです。11日訪れた人たちはほとんどがツアー客で、善光寺や松本城、それに駒ヶ岳ロープウェイを巡り、雪にも触れるということです。12月の平均気温を見てみますと松本は2.5度に対して、沖縄・那覇は19度です。19度というと、松本では、6月、9月の平均気温と同じくらい。それぞれが、普段と違った楽しみ方ができるのもいいですね。