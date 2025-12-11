『ゴチ』今年のクビ人数発表「最大3人です」 メンバー騒然
11日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00※一部地域では後8：00）内の企画「ゴチになります！26」では、今年のクビ人数が発表された。
【番組カット】ムロツヨシも驚き！超ハード物まねをする白石麻衣＆せいや
放送終盤、羽鳥慎一アナが「今年のクビの人数、最大3人です」と発表。ゴチメンバーたちも「まだ決まってない」「びっくりした」騒然となった。
ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は3万5000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。
SUPER EIGHT・横山裕と俳優・ムロツヨシをVIPチャレンジャーに迎えた、今回のテーマは「みんなでマル秘宴会芸披露！大忘年会ゴチ後半戦」。先週は、矢部浩之がうどん芸を見せたが、岡村隆史も師匠から受け継いだという禁断の芸を披露する。ムロは「ナイナイさんはどこに今向かってる？」、横山は「もう1回売れようとしてる！」と沸く。ムロからは「いい忘年会にしたい」と前回も持ち込んだ「3の倍数ゲーム」を再提案。「今日は帰しません！」とやる気十分だが、前回失敗しまくりでグズグズだった岡村は不安気な表情を浮かべる。
