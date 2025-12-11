今季Ｊ３を制し来季のＪ２昇格を決めた栃木ＣでプレーしたＦＷ都倉賢が１１日、自身のインスタグラムを更新。かつて所属した札幌時代に練習場で２ショットを撮影したサポーターとの劇的な再会を記した。

横浜でよく行く銭湯から帰ろうとした際に声を掛けられた青年が北海道出身で「コンサ時代から応援してます」と告げられた都倉。「そう言いながら携帯を取り出し、画面を見せてくれたのですが、なんと待受画面が…１０年ほど前にコンサの練習場で撮った僕とのツーショット写真！！！」と感激をつづった。

青年が大学進学を機に神奈川に出てきて、気になっていた銭湯に初来店にたまたま遭遇したという出会いにも「偶然では片づけにくい、温かい奇跡のような瞬間でした」と振り返った。

そして都倉は「この投稿を見てくれていたら」として銭湯で撮影した写真の掲載許可をＳＮＳを通じて求めた。ＤＭで返信があり、スマホの待受画面を手にした現在の２人と、待受画面の１０年前の２人をアップ。「何より胸が熱くなったのは、１０年以上経っても、当時の練習場での一枚を今も大切に待受にしてくれていたこと」と感動をつづり「なんでもない日常の中に、忘れられない瞬間がひっそりと埋まっている。だから人生は面白い！！！サッカーを続けていて本当に良かったと思える出来事でした」と締めくくった。

インスタグラムにはフォロワーからは「こんな奇跡の再会ってあるんですね 夢のようですね♥」「すごーい。２枚ともいいお写真」「最高」などとコメントが寄せられた。