山里亮太、体調不良から復帰も『DayDay.』代理MCの活躍にヒヤヒヤ？「1番恐ろしい…」

12月10日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』にて、南海キャンディーズ・山里亮太が、体調不良による休養からの復帰を報告。休養に至った経緯なども明かした。

この週、自身がMCを務める日本テレビ系『DayDay.』生放送の欠席が続いていた山里は、番組冒頭で、「いや〜ご心配いただいてね」「今日、このタイミングより復活いたしました」と報告した。

続けて、「先週ね、ちょっと色々多忙すぎて、パーンってなっちゃいそうって言ってたんですけども、パーンってなっちゃいまして」「体力が尽きまして、まぁちょっと休まなきゃいけないぐらいの状態になりましてね、休ませてもらいまして」と休養の経緯を説明。

また、「休むのが本当に昔から怖いのでね、私は。何が怖いってね、自分の代わりに入った人が大活躍する姿が怖いってずっと会社に言ってるんです」といい、「だから『DayDay.』なんか休むにしても、MCは、別に深いメッセージはないですよ？会社には『津田（ダイアン・津田篤宏）にしてくれ』と」と明かして笑いを誘った。

さらに、「理由は競合じゃないからとそう言っているのに、1番恐ろしい東野幸治を」と代理MCを務めた東野幸治もに触れ、「そして完璧やる東野さん。ずるいよ」「まぁありがたいですけどね、来てくださるなんていうのは」と話していた。