庄内の海上では、１２日未明から朝にかけて、雪を伴った北西の強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、１１日夜遅くにかけて、大気の非常に不安定な状態が続くため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

前線を伴った低気圧が北海道付近を東北東へ進んでいます。１１日夜には、低気圧が千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。前線の通過後は、１２日にかけて、本州付近では冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため、庄内の海上では、雪を伴った北西の強い風が吹くでしょう。気圧の傾きが予想より大きくなった場合には、警報級の北西の風となる可能性があります。また、山形県では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気により、大気の非常に不安定な状態が続き、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。





［風の予想］１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 １８メートル （３０メートル）庄内 陸上 １３メートル （２５メートル）［防災事項］庄内の海上では、１２日未明から朝にかけて、雪を伴った北西の強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、１１日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2343250?display=1