「忍たま乱太郎」がpixiv投稿前年比増加トップに 劇場版が興行収入30億円超えの大ヒット
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、2024年と比較して、pixivへの投稿数が増えたタグ（単語）が対象となる「pixiv賞」に、『忍たま乱太郎』が選ばれた。
【画像】土井先生が敵に!?『劇場版 忍たま乱太郎』の場面カット
『忍たま乱太郎』は、尼子騒兵衛氏による漫画『落第忍者乱太郎』を原作とし、1993年からNHKで放送が続くテレビアニメ作品。24年12月に公開された『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』は興行収入30億円を突破するヒットとなり、今月5日からは、公開から1年を経て再上映が行われるなど、熱い盛り上がりを見せている。pixivへの投稿も年間を通じてさまざまなキャラクターのファンによる作品が増加した。
関連ワードとして、11位に「雑渡昆奈門」がランクインしている。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』製作委員会コメント
この度は「ネット流行語100」2025に昨年に引き続き、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』関連のキーワードが多数ランクインしたとのことで、誠にありがとうございます。昨年の劇場公開時には、多くのお客様に映画をご覧いただき、話題にしていただいたこと、公開が終わってもなお、ファンの皆様がネット上で作品やキャラクター達の魅力を広め続けてくださっていることを大変うれしく思っております。現在全国の劇場で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の再上映も実施しておりますので、この機会にぜひ劇場で、彼らの活躍を再びご覧いただけますと幸いです。
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角
【画像】土井先生が敵に!?『劇場版 忍たま乱太郎』の場面カット
『忍たま乱太郎』は、尼子騒兵衛氏による漫画『落第忍者乱太郎』を原作とし、1993年からNHKで放送が続くテレビアニメ作品。24年12月に公開された『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』は興行収入30億円を突破するヒットとなり、今月5日からは、公開から1年を経て再上映が行われるなど、熱い盛り上がりを見せている。pixivへの投稿も年間を通じてさまざまなキャラクターのファンによる作品が増加した。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』製作委員会コメント
この度は「ネット流行語100」2025に昨年に引き続き、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』関連のキーワードが多数ランクインしたとのことで、誠にありがとうございます。昨年の劇場公開時には、多くのお客様に映画をご覧いただき、話題にしていただいたこと、公開が終わってもなお、ファンの皆様がネット上で作品やキャラクター達の魅力を広め続けてくださっていることを大変うれしく思っております。現在全国の劇場で『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の再上映も実施しておりますので、この機会にぜひ劇場で、彼らの活躍を再びご覧いただけますと幸いです。
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角