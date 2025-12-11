Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、守護神として鹿島の９季ぶり９度目の優勝に貢献した日本代表ＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）を獲得した。ＧＫの受賞は２０１０年の元日本代表ＧＫ楢崎正剛氏（当時名古屋）以来、１５年ぶり２度目。

早川と日本代表のエース・上田綺世（フェイエノールト）は鹿島の元同僚で同級生。公私ともに仲がよく、１０月の日本代表戦では、同時先発出場を果たした。

２人の共通点は、身長の低さが理由の１つとなり、ジュニアユース（中学生年代）からユース（高校生年代）に上がれなかったこと。早川は横浜Ｍ、上田は鹿島に所属していたが、ともに身長が１６０センチ台にとどまり昇格見送りとなった。

現在早川は１８７センチ、上田は現在１８２センチ。ともに高校時代に一気に背が伸びたが、２人は身長に頼らないプレーも持ち味とする。早川が万能型ＧＫになったのも、上田が背後への抜け出しを得意としているのも、体格に恵まれない葛藤を育成年代で経験し、生き残る術（すべ）を磨いたからこそ。当時から高身長であれば、代表に上り詰めるだけの武器を持つ選手になっていたかどうかはわからない。（岡島 智哉）