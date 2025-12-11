BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人からポスティングシステムを利用して今オフのメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（29）がVTR出演。高校ジャパンでも一緒だった同学年の岸田行倫捕手（29）と、後輩ながら仲のいい泉口友汰内野手（26）について語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今回は岸田と泉口がゲストとしてスタジオ出演した。

そのなかでMC3人が岡本を直撃インタビュー。VTRをスタジオで見ている岸田、泉口についても聞かれた。

すると、岡本はまず岸田について「きっしゃんは（見ての通り）そのままで。本当に口開いたら野球の話をするんですよ。マジでコイツ野球好き過ぎやろ！みたいな。キャンプの時に泉口と、それこそきっしゃんと僕と3人でご飯行って。イズと言ってたんですよ、行く前。“今日、きっしゃん野球の話、絶対すんで”って。きっしゃん、席着く前にもう野球の話してました」と野球が好きすぎるというほほ笑ましいエピソードを披露した。

VTRを見ていて心当たりは「メチャクチャある」という岸田。「キャンプの時とかも部屋行って和真にどういう待ち方してる？とか、僕のバッティング映像を見てもらってどう思う？とかっていうのは結構いろいろアドバイスしてくれました」と感謝した。

そして、泉口については「アイツちょっと偽善者ぶってるっていうか」といきなりいじった岡本。「なんか凄いハキハキしてる。“はい！”みたいな」と世間の泉口に対するイメージを口にすると「裏ではあいさつもしない。僕が“おはようございます”っていうと“あっ、おはよう！”みたいな」と仲良しならではの日常を明かした。

「月刊ジャイアンツの表紙も凄い“偽善者スマイルやな”って」とうれしそうに泉口をいじり倒す岡本。

泉口は「和真さん、仲良くさせてもらってるんで。くだけた感じでいつも接してるのが、多分、和真さんそう思ってると思うんですけど。和真さんもうれしそうなんで」とあえての対応だと、こちらも仲良しぶりを強調。月間ジャイアンツの表紙については「“なんや、この顔”って言われました」とうれしそうに明かした。

そして、最後に改めて2人へのメッセージを求められた岡本。「きっしゃんは多分、野球の話ペラペラしてると思いますし、泉口は偽善者スマイル振りまいてると思うんですけど。はい。また、1月お会いましょう」と最後までご機嫌だった。