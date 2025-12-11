フジテレビ「ミュージックジェネレーション★世代別クリスマスソングＳＰ！」が１１日、放送され、令和・平成・昭和、３世代の名曲が紹介された。

昭和世代、４８歳以上の『心に残るクリスマスソング』の一つが、辛島美登里の「サイレント・イヴ」（１９９０年）。切ないメロディーに透明感あふれる辛島の歌声が美しいバラード。イントロが流れると、スタジオの小森隼（ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ）は「わ〜おっ！」。ＭＣの三村マサカズ（さまぁ〜ず）は「『クリスマス・イヴ』ってドラマだったからね」と懐かしそうに語り、辺見えみりは“『ともだち』っていうルールは…”というサビの部分に「いやーここ！この一文だよね」とキュンキュンしていた。

この「サイレント・イヴ」が主題歌となった１９９０年１０月期にＴＢＳで放送されたドラマ「クリスマス・イヴ」（脚本・内館牧子）も高視聴率を記録。仙道敦子、清水美砂、松下由樹、吉田栄作らが出演した。

辛島は今年８月、「踊る！さんま御殿！！」に出演し、「６４歳だって、若すぎる」「初めて見た」「めっちゃ綺麗」などと話題になった。