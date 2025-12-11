¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡¡°¦ÍÑ¤¹¤ëUber Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ë»ä¸«¡ÖÁ´°÷·Ý¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢£±£±Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤ÈµÈ½»¤Î¸ÉÆÈ¥¢¥¸¥È¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î£Õ£â£å£ò¡¡£Å£á£ô£ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ËÄ´ÍýÆ»¶ñ¤Ï°ì¼°¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¼«¿æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡¢£±¸Ä¤â¡£¹¥¤·ù¤¤¤âÂ¿¤¤¡£¡Ê·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡Ë¤¤å¤¦¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤éÍ¾·×¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°æ¸ý¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤â¹Ô¤«¤º¡¢¿©»ö¤Ï¼ç¤Ë£Õ£â£å£ò¡¡£Å£á£ô£ó¤ä³Ú²°¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¤È¤«½ÐÁ°¤Ã¤Æ¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÍÌ¾Å¹¤ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬°Â¿´¤À¤È»×¤¦¡×¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ê¤¤¥´¡¼¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç´Ö¼Ú¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤è¡¼¤¯¸«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÀÞ¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â·üÇ°ÅÀ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈ½»¤â¡ÖÁê¼ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¿Çã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤µ¤¡¡¢·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Æ¸ý·Ú¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ºÇ°¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
¡¡°æ¸ý¤Ï¡Ö¿ùÊÂ¶è¤Ê¤ó¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£Á´°÷·Ý¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë³¹¤Ï¥µ¥¤¥Æ¡¼¤Î³¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£