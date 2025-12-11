成人式で性別を変えたことを堂々とカミングアウトした同級生。そんな彼に対する周りのリアクションに感動！【漫画家インタビュー】
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
投稿者の地元は、成人を迎える子どもの両親も成人式の後に開催される「成人の集い」という会に出席できる風習がある。成人を迎えた長女の「成人の集い」に参加した投稿者は、そこで娘の小学校時代の友人が名前や性別を変えていることを知る。
■特別ではなく当たり前になってほしいという願いを込めて
――性別を変えた友人に対して、みんながその個性を尊重し、とても心が温まるエピソードでした。この投稿を漫画にする際、どんなことを意識されましたか？
体験談を読んだ時、本当に素敵な空間だなと思いました。それと同時に特別に素敵だと思わない、これが当たり前の世の中に早くなってほしいなとも感じました。
そんな世の中に数ミリでも近づけられるよう、この体験談を漫画にしたいと思いました！
――漫画を読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？
「元の名前から取ってるのいいですね！ かっこいい名前」「みんなに幸あれ！」「みんないい子ばかり！尊い！」「みんなちがってみんなすてき！」「今の子たちって本当に偏見がない、いい時代！」「私のクラスにもトランスジェンダーの子がいましたが、偏見のない学校でした！」とたくさんいただき、コメント欄が素敵な言葉であふれていました！
――投稿者さんが成人式で我が子とその友人たちの成長ぶりを見て喜ぶという内容でしたが、しばたまさんの成人式での思い出や印象に残っている出来事などはありますか？
「久しぶり！」と声をかけられ数分話していたのですが、「田中くん（仮）も元気でね〜」と言ったら「オレ、鈴木（仮）だよ。中学同じだったさ」と言われました。
中学の鈴木くんは当時坊主で小柄だったのですが、数年会わない間に背が高くなり髪型も変わり全く別人になっていたんです！ 知り合いの中だと田中くんに似ていたので田中くんだと思い込んでいました。
感動的な思い出じゃなくてすみません（笑）。
――性別を変えたことをみんなの前で堂々とカミングアウトしていますが、周りの人からカミングアウトされて驚いた経験はありますか？
一応あるのですけど、内緒にしておきます★
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
Ｘ：@shibatamaaaa