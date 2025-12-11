野田クリスタル、世界的大ヒットドラマ出演を“直談判”「筋肉モリモリです」
お笑い芸人でゲームクリエイターとしても活動する野田クリスタル（マヂカルラブリー）が11日、都内で開催されたドラマシリーズ『フォールアウト』シーズン2のジャパンプレミアに登壇。来日した製作総指揮のジョナサン・ノーランに対し、「シーズン3があるのなら、スケジュールを空けさせていただいてもよろしいでしょうか」と、出演を直談判する一幕があった。
【全身ショット】「ぜひ“ナイト役”を」カウボーイ風の衣装で登場した野田クリスタル
終末後の世界を舞台にした大ヒットゲーム『Fallout』を原作に、実写シリーズとして制作されたシーズン1は、世界中で1億人以上に視聴され、Prime Video史上最多視聴タイトルのトップ3にランクインするなど記録的なヒットとなった。待望のシーズン2は、17日よりPrime Videoで独占配信される。
野田は劇中に登場するバウンティハンターを思わせるカウボーイ風の衣装で登場。「本当はカイル・マクラクランさん演じるハンクのコスプレで来るべきでした」と笑わせ、会場の空気を一気に温めた。
原作ファンを自認する野田は、ドラマ版の再現度に驚いたという。「“どう実写化するんだろう”と思っていたら…パワーアーマーがゲーム以上にかっこよくてびっくりしました。ピップボーイも“本当に存在した！”と思える完成度。スティムパックを腹に刺すシーンなんて痛そうで、“あれで本当に治るの!?”と思いましたけど、治っていてうれしかったです（笑）」と興奮気味に語った。
この“深すぎる視点”にノーランも思わず、「まさにその通り」と満足げな表情を見せ、「俳優たちも素晴らしいのですが、僕が一番ワクワクするのはクリーチャーやガジェットをどう実現させるか。作るのは大変ですが楽しい作業なんです」と上機嫌に話した。
すっかりノーランの心をつかんだ野田は本題へ。「私、実は非常に筋肉があります。筋肉モリモリです。『フォールアウト』の世界に出ても違和感はないと思います。シーズン3があるなら、スケジュール空けますので出演させてください！」と切り出した。
突然の“出演志願”に、ノーランは「その判断はエラ（・パネール）がします。僕としては100％出演OKですよ」と、まさかの隣りにいた来日キャストのエラ・パネール（主人公ルーシー役）に無茶ぶり。エラも笑ってウェルカムな態度を示すと、ノーランは「ロスでお会いしましょう！」と言って、その場を収めた。
これに勢いづいた野田は「ぜひ“ナイト役”を。パワーアーマーを着たい！レイダー役は…いや、レイダーのボスでもいいです（笑）」とアピールを続け、ノーランは小声で「うーん…わかりました」と返して会場を沸かせた。
『フォールアウト』シリーズは、終末後の荒廃した地上＝ウェイストランドを舞台に、人々の生き残りと権力争いを描く物語。シーズン1の壮大なフィナーレを経て、シーズン2では新たに終末後の都市・ニューベガスの物語が展開される。
