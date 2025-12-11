『鬼滅の刃』猗窩座＆童磨が「ネット流行語」にランクイン
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、『鬼滅の刃』から第3位に「猗窩座」（あかざ）、8位に「童磨」（どうま）がランクインした。
【写真】目が怖い！猗窩座や童磨の『鬼滅の刃』公式クリスマスケーキ
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、23年4月に「刀鍛冶の里編」、24年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（公開中）は、歴代日本映画における全世界興行収入1位を記録するなど世界的な大ヒットとなっており、ランクインしたキャラクターはいずれも今作に登場している。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■高橋祐馬氏（アニプレックス アニメ『鬼滅の刃』プロデューサー）コメント
この度は、ネット流行語100にて、3位「猗窩座」8位「童磨」を受賞させていただきありがとうございます。両キャラクターは、現在公開中のアニメ、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来に登場し、竈門炭治郎・冨岡義勇・胡蝶しのぶとそれぞれ激闘を繰り広げます。
敵キャラクターである鬼が上位を受賞したのは、ひとえに、吾峠呼世晴先生の素晴らしい漫画を、アニメスタジオufotableのスタッフ皆さんが多くの人の心に届くアニメにし、石田彰さん・宮野真守さんが熱演していただいたおかげです。これからも、1人でも多くの方に作品をご覧いただけるように務めてまいりますので、引き続き、何卒よろしくお願いいたします。
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角
