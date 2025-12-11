「エッホエッホ」ネット新語賞を受賞 思わぬ流行に撮影した写真家も驚き「全く想像もしていませんでした」
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、ネット上で新しく生まれ、特に大きな話題となった単語をネット流行語100委員会（ドワンゴ・ピクシブ）が選定する「ネット新語賞」に、総合第10位にもランクインした『エッホエッホ』が選ばれた。
【画像】「ネット流行語100」2025年ランキング100一覧
『エッホエッホ』は、オランダの写真家ハンニ・ヘーレ氏が撮影した、メンフクロウのヒナが走る写真を題材にしたネットミーム。ヘーレ氏が21年に初投稿した際も注目を集めたが、比較文学研究者の津田雅之氏がことしXに再投稿したことで再び話題となり、広く認知されるようになった。その結果、今年を代表する新語として大きな盛り上がりを見せ、同賞の受賞となった。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■受賞コメント全文
▼ネット新語賞：『エッホエッホ』／ハンニ・ヘーレ氏（写真家）
私の写真が「エッホエッホ」というフレーズとともに日本で知られるようになったことを教えていただき、本当にありがとうございます。遠く離れた多くの方々に、この小さなフクロウが笑顔を届けることができたと聞いて、心からうれしく思います。この写真は2021年に撮影し、私自身のFacebookページでのみ共有しました。それ以上広めようとはしませんでしたが、投稿が公開設定だったため、後に誰かがRedditでシェアしたようです。その4年後、この写真が突然日本で楽しいトレンドになるとは、全く想像もしていませんでした。趣味で写真を撮っている私にとって、これは特別で予期せぬ出来事となりました。
写真に写っている若いフクロウは、初めての一歩を踏み出しており、一生懸命に、そして決意をもって前進しています。その姿はくすっと笑ってしまうようなかわいらしさがあり、日本の皆さんが一生懸命さを表現する「エッホエッホ」という音と結びつけてくださったことがよく理解できます。このような何気ない一瞬が、国境を越えて人々を結びつけることができるのは素晴らしいことです。この写真が「ネット流行語100」に選ばれたことを光栄に思い、日本からいただいたすべての温かいお心遣いに心から感謝いたします。
■ネット流行語100 2025ランキング結果一覧
1 機動戦士Gundam GQuuuuuux
2 アマテ・ユズリハ
3 猗窩座
4 シイコ・スガイ
5 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー
6 子翠
7 見なよ…オレの司を…
8 童磨
9 バスク・オム
10 エッホエッホ
11 雑渡昆奈門
12 キミとアイドルプリキュア
13 シャリア・ブル
14 タコピーの原罪
15 野原ひろし昼メシの流儀
16 レゼ
17 メダリスト
18 タコピー鬼つええ！
19 レグルス・コルニアス
20 都市伝説解体センター
21 ロックス・D・ジーベック
22 黒死牟
23 ニャアン
24 狛治
25 フィガーランド・シャムロック
26 シュウジ・イトウ
27 モンスターハンターワイルズ
28 グエー死んだンゴ
29 シャリア・ブル（GQuuuuuuX）
30 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
31 獪岳
32 ロキ（ONE PIECE）
33 軍子
34 ゼクノヴァ
35 タソガレドキ
36 スコッパー・ギャバン
37 ロックス海賊団
38 家でもパーティーでも、エッチな服を着て友達や家族を怖がらせましょう！
39 GQuuuuuuX
40 忍たま乱太郎
41 Nintendo Switch 2
42 リリス（Fate）
43 継国縁壱
44 シャロンの薔薇
45 ラキア・アマルガ
46 ゾ・シア
47 胡蝶しのぶ
48 ゲイリーにありがとうと言って
49 ドゥー・ムラサメ
50 ララァ・スン
51 諸伏高明
52 チャージマン研！
53 善法寺伊作
54 酸賀研造
55 シャア・アズナブル
56 ベルノライト（ウマ娘）
57 東方錦上京〜Fossilized Wonders.
58 黄金裔
59 仮面ライダーガヴ
60 オグリキャップ（ウマ娘）
61 Plazma
62 伝説の名馬リアルスティール
63 護竜
64 狼嵜光
65 神の騎士団
66 君のことが大大大大大好きな100人の彼女
67 アルデバラン（リゼロ）
68 AiScReam
69 キケロガ
70 雲母坂まりな
71 結束いのり
72 キケロガ（GQuuuuuuX）
73 シャクヤク（ONE PIECE）
74 ランゴ・ストマック
75 六年生（忍たま）
76 ユニバース戦士
77 エグザベ・オリベ
78 SILENT HILL f
79 上原由衣
80 鎖刃竜 アルシュベルド
81 大和敢助
82 若狭留美
83 ファイノン
84 深水雛子
85 明浦路司
86 奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス
87 山田利吉
88 久世しずか
89 シャア・アズナブル（GQuuuuuuX）
90 ウマ娘シンデレラグレイ
91 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGALS-
92 マリオカート ワールド
93 宇宙忍者ゴームズ
94 グノーシア
95 夜鷹純
96 南雲与市
97 New PANTY & STOCKING with GARTERBELT
98 ザ・ロイヤルファミリー
99 シャア生存RTA
100 悪魔博士
pixiv賞：忍たま乱太郎
ニコニコ賞：グエー死んだンゴ
ネット新語賞：エッホエッホ（表記は半角
