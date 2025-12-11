『メダリスト』「見なよ…オレの司を…」、ネット流行語にランクイン 原作者の鶴の一声でセリフ化
『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、テレビアニメ『メダリスト』から「見なよ…オレの司を…」が7位、「メダリスト」が17位にランクインした。
【画像】キャスト豪華すぎ！『メダリスト』新キャラ10人の設定画
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期は26年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
本アワードは、2018年にスタートし、今年で8回目の開催となる。「ニコニコ大百科」「ピクシブ百科事典」の各単語ページにおけるアクセス数の昨年比に基づき、今年ネットで最も流行った100単語をノミネート。全100単語のランキングと年間大賞に加え、3つの特別賞「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」の各受賞単語が発表された。
■受賞コメント：山本靖貴氏（TVアニメ『メダリスト』監督）
まさかのこのセリフが7位!?確かにいのりが理凰にドヤ顔でこのセリフを言った時はネットで大盛り上がりしてたのを覚えてます！放送後はXのトレンド1位にもなっていていろんなキャラでパロディーされててアニメ制作スタッフの間でも話題になってました。原作では元々セリフではなくいのりの背後にあるテロップだったのですが、原作のつるま先生が「いのりに言わせたい…言わせちゃダメですか？」という神の啓示のようなものを受けて実現したという経緯がありました。原作を変えると原作ファンに叩かれるかもというリスクもありましたが、むしろ原作ファンからの喜びの声の多さに後押しされてのランキング入りだと思います。他にもファンの作品理解の深さに驚かされたり、アニメを観てくださった人の温かい応援のコメントのおかげで頑張れました。第2期も期待に応えられるように頑張ります！
