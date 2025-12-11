カンロの人気グミに新作登場♡ジャリシャリ食感が楽しい爽快コーラ味

カンロの人気ハード食感グミ「カンデミーナ」シリーズから、新フレーバーがセブン-イレブン限定で登場します。独自の極粗パウダーと小粒ハードグミが織りなす“ジャリシャリ”食感は、ひと口で気分転換したい時にもぴったり♡「カンデミーナグミジャリシャリ」は発売以来好評で、シリーズ第2弾となる今回は爽快感あふれるコーラ味が仲間入り。日常のおやつはもちろん、仕事や勉強の合間のリフレッシュにもおすすめです。

新作は“爽快コーラ味”の小粒ハード食感

価格：151円（税込）



2025年12月16日発売の「カンデミーナグミジャリシャリ爽快コーラ味」は、極粗パウダーとミニ波型の小粒ハードグミによる刺激的なジャリシャリ食感が魅力。

ブランド史上最大級のパウダー量で、噛むほどに爽快感が広がります。セブン-イレブン限定発売で、リフレッシュしたい瞬間にぴったり。

内容量：36g

人気のカンデミーナ全シリーズを一挙紹介

価格：216円（税込）

「カンデミーナグミスーパーベスト」は、ラムネ・グレープソーダ・コーラの3種の炭酸飲料味が楽しめるハード食感アソート。

価格：216円（税込）

続く「カンデミーナグミWインパクト」は、激厚W波型が生む力強い弾力とエナジードリンクのような刺激がクセになる一本です。

価格：421円（税込）

また、大容量の「カンデミーナグミドリームパック」は、6種類のフレーバーと2つの食感が楽しめる豪華アソートで、日常のおやつにもシェアにも最適♪

ジャリシャリ食感で気分をリフレッシュ♡

小粒ハードグミと極粗パウダーの組み合わせがクセになる「カンデミーナグミジャリシャリ爽快コーラ味」。限定感のあるセブン-イレブン販売で、気分転換にもぴったりなおいしさです。

さらに、既存シリーズにも個性豊かなラインアップがそろい、好みやシーンに合わせて楽しめるのもうれしいポイント♪

その日の気分に合わせて、お気に入りの“カンデミーナタイム”を過ごしてみてはいかがでしょうか。