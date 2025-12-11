フリーアナウンサーの赤江珠緒（50）が11日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。子育てについて独特の表現で熱弁した。

2008年11月に3歳年上のテレビ朝日社員と結婚し、17年7月に第1子女児を出産。パーソナリティーを務めていたTBSラジオ「赤江珠緒たまむすび」は23年3月に終了し、それからは仕事をセーブしている。

子育てについて話題を振られ、「どっぷりやってますね」と回答。「玉川さんに（今の）生活を聞きたいって言われたけど、地味なのよ。一言で言うと、映えない」と笑い飛ばした。

「夫婦で仕事好きだったというが、赤江が仕事をセーブしてから夫にも変化があったという。「夫からすると、やりたい仕事をやらせてもらってる気持ちに変わったみたいで」と家事を積極的にやってくれるようになったことを明かした。

今しかできないことを味わいたい」と仕事に打ち込んでいた赤江。子育てについて、「今は子供がまだちっちゃい。言ったら、裏山のたぬきくらいですよ」と独特な表現で言及。「子だぬきが家をうろうろしてる感じ。まだ、動物感が凄いあるんですよ」と語り、玉川徹氏らを困惑させた。

「ペット飼ったことなかったし、家に居て、ちょっと意思疎通もできるじゃん。そういう動物がうろうろしてくれてる、これって楽しいって思って。いつでもギュってやって臭いかいで“あ〜落ち着く”とかもしたいっていう」と素直な思いを打ち明けた。

玉川氏に「完全にペット扱いだよね」と突っ込まれつつも、「そういう生活をたっぷり味わいたい今は、というのがある」と仕事をセーブしている現状に満足していることを熱弁していた。