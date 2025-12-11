茨城県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 「筑波温泉・筑波山温泉」「奥久慈温泉郷」、1位は？
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
その中から、茨城県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：筑波温泉・筑波山温泉／60票2位に選ばれたのは、霊峰として知られる筑波山の中腹にある筑波温泉・筑波山温泉。首都圏から日帰り圏内でアクセスしやすいのが特徴です。筑波山神社の周辺には趣の異なる温泉宿が点在し、関東平野の絶景を堪能できる露天風呂が特に支持を集めています。日本の山岳信仰の文化に触れながら、夜景を含めたこの壮大な景色は、日本の美しい景色を楽しみたい外国人観光客にとって最高の体験となるでしょう。
回答者からは「都心や首都圏からアクセスしやすく、かつ自然豊かなため、日本らしい温泉体験をしたい外国人にぴったりだと思うからです」（60代女性／愛知県）、「つくばエクスプレスを利用して行きやすい」（60代女性／静岡県）、「関東平野が一望できる絶景温泉だから是非行ってみて欲しい」（40代女性／茨城県）といった声が集まりました。
同率2位：奥久慈温泉郷（袋田温泉、大子温泉）／60票奥久慈温泉郷も同率2位にランクインしました。茨城県の最北端、大子町にあるこの地域は、袋田温泉・大子温泉を核としています。清流久慈川や日本三名瀑の1つ「袋田の滝」に代表されるように、手つかずの自然と静寂が最大の特徴。日本の里山風景やスケールの大きな自然を体験したい外国人観光客にぜひおすすめしたいスポットです。
回答者からは「袋田の滝とセットで観光してほしい！特に冬の袋田の滝は絶景だから」（30代女性／千葉県）、「自然豊かな山間にあり、四季折々の景色を楽しみながら温泉に入ることができるから」（30代男性／富山県）、「山・渓谷に囲まれた“日本の田舎”の自然を体感できるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：大洗温泉／96票堂々の1位は、大洗温泉。太平洋に面した大洗町にあるこの温泉地は、日帰り温泉施設も豊富です。最大の魅力はその立地。海辺の絶景が広がる開放的なオーシャンビューの温泉を堪能できます。中でも、日の出の時間帯に「神磯の鳥居」越しに昇る太陽を眺められる露天風呂は、まさに神秘的で、日本の原風景を感じさせます。新鮮な海の幸や大洗磯前神社なども、外国人観光客におすすめできると評価されました。
回答者からは「海を一望できるオーシャンビューの露天風呂があるから。日本らしい 海 + 温泉 + 文化を体験できる為。大洗磯前神社にも近いので観光にもいい場所だと思うから」（20代女性／神奈川県）、「茨城では有名な温泉であんこう鍋も食べられるから」（50代女性／埼玉県）、「大洗はアニメ好きの外国人にも人気がありそうです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)