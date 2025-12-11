1966年1月生まれの女性です。難病を患いフルタイムでは働けず、現在週5日×6時間勤務しています……
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、難病を患い、フルタイムでは働けない女性からの質問です。
※以前は老齢厚生年金を60歳から受け取れましたが、昭和60年の法改正で受給開始年齢が65歳へ段階的に引き上げられました。その移行措置として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
繰り上げ受給をする場合、このことが年金の受取額に影響を与えます。繰り上げ受給とは、本来の受給開始年齢より早めて受け取るかわりに、繰り上げた月数に応じて1カ月当たり0.4％ずつ年金額が減額される制度です（1962年4月2日以降生まれの人の場合）。
繰り上げ受給をするなら、特別支給の老齢厚生年金（老齢厚生年金）と老齢基礎年金は同時に繰り上げすることになります。つまり、老齢基礎年金については、5年早く受け取り、特別支給の老齢厚生年金（老齢厚生年金）については、4年早く受け取るという計算になります。
そのため、60歳から繰り上げ受給をすると、老齢基礎年金は本来受け取るべき年金額の76％（0.4％×60カ月＝24％減額）の金額を一生涯受け取ることとなり、老齢厚生年金は本来受け取るべき年金額の80.8％（0.4％×48カ月＝19.2％減額）の金額を一生涯受け取ることになります。
誤解されやすいのですが、「60歳で繰り上げても、64歳になれば特別支給の老齢厚生年金分が満額になる」ということはありません。
なお、「すのおかん」さんは、可能な限り働くということですので、65歳以降も働き続けるということかと思います。
1日6時間で週5日働き続ける限りは、社会保険（健康保険と厚生年金のこと。ただし厚生年金は70歳になるまで）にも加入し続けることになり、「在職定時改定」という仕組みによって、66歳以降は1年分働いて増えた年金額が毎年、老齢厚生年金額に上乗せされて支給されることになります。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)
Q：1966年1月生まれの女性です。難病を患いフルタイムでは働けず、現在週5日×6時間勤務しています。繰り上げしたら特別支給の老齢厚生年金はどうなる？「1966年1月生まれの女性です。難病を患いフルタイムでは働けず、現在週5日×6時間勤務しています。健康に不安がありますが、体が動く限り仕事は続けながら、年金を60歳になったら繰り上げ受給しようと考えています。特別支給の老齢厚生年金の年代に該当していますが、繰り上げ受給したらその分はどうなりますか？」（すのおかんさん）
A：1966年1月生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れます。60歳で繰り上げ受給をすると、この特別支給の老齢厚生年金分も含めて「繰り上げ扱い」となり、本来の年金額の約80.8％での受給となりますまず、1966年1月生まれの「すのおかん」さんは、1966年1月生まれの女性なので、「特別支給の老齢厚生年金」を64歳から受け取れます。同じ年に生まれた男性は65歳からしか受け取れませんが、経過措置※の都合上、1年早く受け取れます。ただし、老齢基礎年金は65歳からの受給となります。
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
