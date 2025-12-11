長期休みに行きたいと思う「山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」、1位は？
今年も残すところあとわずかとなり、長い連休をどのように過ごすか計画を立て始めている人も多いのではないでしょうか。都会の喧騒から離れ、雄大な自然の中でゆっくりと疲れを癒やす旅は最高の贅沢です。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「絶景を見ながらゆっくりしたい」（30代女性／佐賀県）、「富士山周辺の観光も楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「富士山のキレイな景色をみることができ、美肌効果もあるから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「景色が楽しめる温泉。富士山と河口湖の絶景を楽しめるのが大きな魅力的」（30代女性／沖縄県）、「河口湖温泉は、富士山を望む湖畔の景色が魅力で、静かに温泉に浸かりながら自然を満喫できるため長期休みに最適です」（40代女性／埼玉県）、「温泉と絶景とアクティビティをたっぷりと堪能できる」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
2位：山中湖温泉（山梨県）／80票富士五湖の中で最も標高が高く、富士山に最も近い場所に位置する山中湖畔の温泉地です。湖畔の宿からは雄大な富士山の姿を望むことができ、特に冬のダイヤモンド富士は絶景として知られています。周辺では、ボートやサイクリングなどのアクティビティが楽しめ、避暑地としても人気です。雄大な自然の中でリフレッシュできます。
1位：河口湖温泉（山梨県）／138票富士五湖の中心にあり、富士山の絶景を楽しめる河口湖畔に位置する温泉地です。湖越しに見る富士山の姿は美しく、多くの旅館やホテルがその景観を活かした露天風呂を提供しています。富士急ハイランドや富士山五合目など、周辺の観光スポットへのアクセスも良好で、富士山観光の拠点として最適です。四季折々の富士山の表情を楽しめます。
