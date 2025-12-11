「おしゃぎり」と呼ばれる屋台を引き回す村上市の伝統行事がユネスコの無形文化遺産に登録されることが決まりました。村上市では決定の瞬間を見届けようとパブリックビューイングが行われ、関係者からは喜びの声が聞かれました。



伝統の「おしゃぎり」を世界へ…村上市の会場には12月11日午後、関係者が集まりその瞬間を待っていました。



〈訪れた人〉

「早く決まってもらいたい気持ちでいっぱい。間違いないと思うんですけど楽しみにしてます」





毎年7月に行われる村上大祭で市民によって引き回される「おしゃぎり」。彫刻や漆塗りが施された2階建ての屋台でその巡行は400年近い歴史があります。2018年に「村上祭の屋台行事」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。ユネスコの無形文化遺産には「山・鉾・屋台行事」としてすでに33件の各地の行事が登録されていて、文化庁は今回、「村上祭の屋台行事」を含む4件を追加登録しようと提案していました。そして、12月11日、インドで開かれたユネスコの政府間委員会。関係者がパブリックビューイング会場で見守る中、吉報が届いたのは日本時間で午後2時40分頃。（リポート）「今おしゃぎり巡行がユネスコ無形文化遺産に登録されました。きょうが村上にとって歴史的な日となります」「村上祭の屋台行事」が無形文化遺産に登録されることが決まり、関係者はくす玉を割るなどして祝いました。〈村上市 高橋邦芳市長〉「今回のユネスコへ認定いただいたということでさらに世界基準で世界に大きく発信できるなということで訪れた方に喜んでいただけるようなおもてなしもセットで提供できれば」〈村上まつり保存会 渡辺明会長〉「もうとっても嬉しいです。実はもう感無量？であります。未来永劫100年、200年、1000年続くように精一杯努めてまいりたい」世界に認められた村上市の伝統文化。県によりますとユネスコ無形文化遺産の登録は県内で4件目となります。