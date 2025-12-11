老後に住みたい「和歌山県の自治体」ランキング！ 2位「白浜町」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
コロナ禍を経て、改めて地域とのつながりや趣味を楽しむ時間の大切さが再認識されています。厳しい寒さで家にこもりがちな今こそ、将来のセカンドライフで豊かな地域交流が期待できる場所を探し、明るい春に向けて計画を練りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい和歌山県の自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、老後に住みたい「和歌山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海も近くて温泉も楽しめるのでのんびり暮らせそう」（40代女性／神奈川県）、「温泉地域なのでゆっくり過ごせると思い選びました」（40代男性／愛知県）、「白浜の海を眺めたり、アドベンチャーワールドに通ったりしたいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「海や自然が近く、医療・買い物施設も整い、安心して老後生活を送れるから」（20代女性／東京都）、「行政機関や商業施設・商店街が充実していて、交通アクセスもいいので住みたいです」（50代女性／広島県）、「海と山の幸などの食事が充実しているので楽しみながら暮らせると思う為」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：白浜町／24票和歌山県の南紀地方に位置する白浜町は、白良浜に代表される美しい海岸線と温泉で知られるリゾート地です。特に南紀白浜温泉は歴史ある温泉地として有名で、老後の健康維持やリラックスに最適です。都市機能は和歌山市ほど集中していませんが、リゾート地としてのインフラが整備されており、穏やかでレジャー要素のある老後生活を求める人々に選ばれています。
1位：和歌山市／129票和歌山市は、県の県庁所在地で市内には和歌山城や和歌浦などの景勝地があり、歴史と自然の両方を楽しめます。JR阪和線や南海本線により、大阪府南部へのアクセスが良好で、近畿地方の都市圏との繋がりが深く、県内随一の医療機関や商業施設、公共サービスが集中しており、市の中心部は生活の利便性が非常に高いです。温暖な気候と、充実した都市機能、そして大阪に近いアクセスの良さが、老後も快適で便利な生活を送りたい人々に圧倒的な支持を集めました。
