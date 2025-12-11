光発電ムーブメントにして1.00mmという超薄型設計を実現したシチズンのエコ・ドライブ ワン。時計自体の厚みが4.5mm。だいたい10mmを切ると、腕に乗せたときに「薄いなー」って感じますから、これは相当薄いです。

薄いと腕へのなじみもいいし、ジャケットの袖口でも邪魔になりません。見た目も洗練されますしね。最近は機械式時計でも薄型化を追求するブランドが増えていますが、エコ・ドライブ ワンの薄型化は、時計業界でもかなり先駆けています。

薄さとレトロ顔を両立

Image: CITIZEN

そのエコ・ドライブ ワンに、限定モデル「AQ5010-01A」が追加されました。艶消しホワイト文字盤にゴールドのバーインデックス、黒のスモールセコンドとかなり渋いルックス。1970年代っぽいレトロテイストを感じさせますが、それを当時は難しかった薄型ケースで表現したというのがユニークです。

Image: CITIZEN

オフホワイトとブラックのコントラストで視認性も申し分なし。36.6mmというかなり小ぶりなケースサイズも、大きすぎる昨今の時計に飽きている人には刺さりそう。ケース表面にはシチズンが得意とする表面加工技術＝デュラテクトプラチナ加工が施されていて、傷に強いのもポイント高いです。

こちら160本限定で、価格は36万3000円。販売はシチズン特約店限定となっています。

Source: CITIZEN