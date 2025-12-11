『ストレンジャー・シングス』×「ファミマ」コラボウェア発売！ 初の“文具シリーズ”も登場
「ファミリーマート」は、12月12日（金）から、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーションした「コンビニエンスウェア」を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】文具シリーズが初登場！ 「メッシュポーチ」などコラボアイテム一覧
■3回目のコラボ
今回3回目のコラボで発売される「コンビニエンスウェア」は、以前好評だったアパレルグッズに加え、コクヨと共同開発した文具シリーズなど、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』をイメージしたアイテム全6種類。
アパレルからは、作品をモチーフに配色した「ラインソックス」や、「ハンドタオル」、「ボクサーパンツ」、「トランクス」といった、普段使いしやすい商品が展開される。
また、文具シリーズより機能性で話題の「メッシュポーチ」と「ソフトリングノート」も初登場し、「コンビニエンスウェア」コラボレーション史上最大のラインアップとなっている。
さらに、12月23日（火）からは、ステッカー1枚が付属したチーズ味のスナック菓子「Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味」が一部店舗で先行発売される。
