µÁÊì¤È¤ª¤»¤Áºî¤ê¡ªàÍü±à¤Î¿·²Çá¸µÇµÌÚºä¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤È¤ÎàÊìÌ¼²Ö²Ç½¤¶È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ®¶ð²°°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
À®¶ð²°¤ÎÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¥¿¥ó
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤¬Ä¹ÃË¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤È¤â¤ËÅÁÅý¤Î¤ª¤»¤Áºî¤ê¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ç¤¤¤Ç¤«¤é34Ç¯¡¡¤ª¤»¤ÁÍÑ¤Î¥¿¥ó²æ¤¬²È¤ÎÀ®¶ð²°¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÉÊ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¤Îº§Ìó¤òÀè·îÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥ó¤Î²ô¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤Î2¿Í¤¬à²Ö²Ç½¤¶Èá¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡µÁÍý¤ÎÌ¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¯Âç¤¤Ê¡¢¥¿¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤Ë²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Á¤ã¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ®¶ð²°°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª´é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£