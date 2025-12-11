ＪＲ東日本は再来年の春に、群馬県で「ご当地Ｓｕｉｃａ」を先行スタートさせ、県が進める次世代交通サービス「ＧｕｎＭａａＳ」の機能を「モバイルＳｕｉｃａ」に組み入れると発表しました。

県庁では１１日、ＪＲ東日本高崎支社の樋口達夫支社長と山本知事が合同で記者会見を開き、概要を説明しました。県では、スマートフォンを使った独自の次世代交通サービス「ＧｕｎＭａａＳ」を進めています。

今回発表された「ご当地Ｓｕｉｃａ」は、この「ＧｕｎＭａａＳ」の機能を「モバイルＳｕｉｃａ」に組み入れるもので、再来年の春にはマイナンバーカードと連携させた交通助成割引などが受けられるようになる予定です。

さらに、２０２８年度以降は機能を拡充し、観光や出張で改札を出たタイミングでその地域の「ご当地Ｓｕｉｃａ」に切り替わり、クーポンなどの情報を受け取れるようにするということです。

ＪＲ東日本によりますと、「ＧｕｎＭａａＳ」の会員数は３万８０００人の一方、県内の「モバイルＳｕｉｃａ」の利用者は約４０万人で、「ご当地Ｓｕｉｃａ」の導入で「ＧｕｎＭａａＳ」の利用拡大が期待されています。