¡¡±é½Ð²È¤Ç·àÃÄ¼çºË¼Ô¤Î²£ß·¾æÆó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÄÌ¿®¡×¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤òÍ½ÃÎ¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î3Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÄÌ¿®¤Ç¤¹¡£11·î¤ÎÍ×Ãí°ÕÆü¤Ï¡¢9Æü¡¦25Æü¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ãí°ÕÆü¤ò·Ù¹ð¡£9Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¦»°Î¦²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£25Æü¤Ë¤â·§ËÜ¸©°¤ÁÉÃÏÊý¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿11·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£·î¤ÎÍ×Ãí°ÕÆü¤Î9Æü¡¦25Æü¤ËÃÏ¿Ì¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä 12·î¤Ï¢¨Í×Ãí°Õ·î´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 12·î¤ÎÍ×Ãí°ÕÆü¤Ï¡¢8Æü¡¦18Æü¤Ç¤¹¡£ »äÅª¤Ë¤Ï²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È12·î8Æü¡¢18Æü¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢Åê¹Æ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿12·î8Æü¤ËÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç3ÅÙ¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Æü¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ª¥«¥ë¥ÈÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTOCANAÁíºÛ¡×¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊÔ½¸¼Ô¡¢³ÑÍ³µª»Ò¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÄÌ¿®¤ÎÆü¤ËÃÏ¿Ì¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È²£ß·¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ß·¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¶ÃØ³¤Î¸½¾Ý¤ÏYouTube¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÅ·°æ¤«¤éÇò¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡¢¶À¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¾ÈÌÀ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡¢ÆÍÁ³¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ËÀþ¹á¤ÎÆ÷¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯Îë¤Î²»¤¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤¬±ÇÁü¤Ë²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢²£ß·¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÄÌ¿®¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È²£ß·¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã°Û¤ÎÏ¢Â³ÅªÃæ¤Ë¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÄÌ¿®¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹!¡×¡ÖÆüÉÕ¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¡×¡Ö11·î¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê!¡×¡Ö¤³¤Î¿ÍÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤·¿®¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ä¤±¤É¥Þ¥¸¶¯¤¤¤Î¥¥Æ¤ë¤ï¡Ä °ì±þ·Ù²ü¡×¡ÖÈ÷¤¨¤è¡¢È÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£