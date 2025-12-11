¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²¿¤³¤Î¥í¥´¡×à²Ä°¦¤¹¤®¤ÆáÂ¾µåÃÄ¤¬¥á¥í¥á¥í?!ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÍèµ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ÖÍèÇ¯¤â¥¿¥ª¥ë¤¬Çä¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÍèµ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òX¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍèµ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ø¥É¥é¤¢¤²⤴¡Ù¡¢¤¢¤²¡á¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦´¶¾ð¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤òÊÉ¤ä¹½Â¤Êª¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¡¼¥È¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ËÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÀª¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ°æ¾å°ì¼ù(54)¡£
¡¡¡Ö±¦¤Î¾ºÎµ¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÂ¾5µåÃÄ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Î¾¼ê¤Î¿Í¤µ¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¤«¤ï¤¤¤¤ ¤³¤Î¥í¥´¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥É¥é¤¢¤²¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍÈ¤²Êª¤Î¥É¡¼¥à¤á¤·¤È¤«ÈÎÇä¤·¤¿¤éÇä¤ì¤½¤¦¡ª¾Ð¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¶¯¤¤¡×¡Ö¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤É¤é¤«¤é¤¢¤²⤴︎⤴︎´üÂÔ¤·¤È¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¥¿¥ª¥ë¤¬Çä¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£