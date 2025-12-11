ガンバ期待の19歳がアジアの舞台で２戦連発！「点取る感覚掴んだか！」「え、ヘディングで決めたんや！」など脚光
また、決めた。
ガンバ大阪は12月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第６節でラーチャブリー（タイ）とホームで対戦している。
スコアレスで迎えた53分、均衡を破る。スコアボードを動かしたのは、前節の東方（香港）戦でプロ初ゴールを挙げた名和田我空。右サイドからの半田陸のクロスにファーで反応。ヘディングシュートをねじ込んだ。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが「ガンバの未来、そして日本の未来」などと綴り、得点シーンを公開。「名和田上手いわ」「え、ヘディングで決めたんや！」「来季期待したいわねえ」「また点とってる」「点取る感覚掴んだか！」といった声があがっている。
将来有望な19歳がアジアの舞台で２戦連発だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】来季への飛躍を予感させる名和田我空 ACL2試合連続ゴール
